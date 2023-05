João Almeida admitiu "algum receio": «Foi difícil encontrar um bom ritmo com as curvas, era preciso arriscar»

Insólito: João Almeida perde viseira do capacete no decorrer do contrarrelógio Insólito: João Almeida perde viseira do capacete no decorrer do contrarrelógio

O ciclista belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) regressou este domingo à liderança da classificação geral da Volta a Itália ao vencer o contrarrelógio individual da nona etapa com um segundo de margem para o britânico Geraint Thomas (INEOS), segundo. João Almeida (UAE Emirates) foi 9.º e caiu para quinto, a 1.07 minutos do líder.João Almeida considerou que "no global foi muito bom", também atendendo a que o piso "estava escorregadio" e admitiu ter sentido "algum receio"."Senti-me bem na bicicleta. Foi difícil encontrar um bom ritmo com as curvas, era preciso arriscar. Estive melhor na segunda parte em relação à primeira", afirmou o ciclista português, segundo na classificação da juventude atrás de Evenepoel.