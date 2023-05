João Almeida agradece apoio dos portugueses

Sétimo colocado no final da 13.ª etapa do Giro'2023 , João Almeida manteve o seu terceiro posto na geral da prova italiana e, no final deixou agradecimentos à equipa UAE Emirates pelo trabalho feito e também aos portugueses que o apoiaram ao longo da única tirada que passou em solo suíço."Mais um dia no Giro, desta vez com uma etapa encurtada mas igualmente dura! Obrigado à equipa por me manter são e salvo mais um dia! Um agradecimento especial a todos os portugueses que estiveram na estrada a apoiar! Bota Lume", escreveu o português nas redes sociais.