João Almeida antecipa 7.ª etapa: «Será um verdadeiro teste para os homens da geral»

E aí está a primeira grande etapa de alta montanha. Quarto na classificação geral no final da 6.ª etapa , João Almeida antecipa uma sétima tirada bem complicada, não tanto pela dureza da mesma, mas antes pelo facto de ter uma subida bastante longa, que terminará com temperaturas próximas do 0."Amanhã será um verdadeiro teste para os homens da classificação geral. É uma subida muito longa até ao final. Não é a mais dura da prova, mas será um longo dia, com um final frio em altitude. Vamos ver como as pernas estarão depois da queda do outro dia. Mas esperemos que tudo corra bem", declarou o português, ao site oficial da UAE Emirates.A sétima etapa do Giro'2023, com 218 quilómetros, liga Capua a Gran Sasso d'Italia (Campo Imperatore), com três contagens de montanha, a última das quais aos 2123 metros, que coincide com o final.