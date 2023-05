João Almeida e o apoio português no Giro: «As pernas até deixam de doer durante uns momentos»

João Almeida tem feito os portugueses acreditar neste Giro'2023 e essa mesma crença tem-se sentido também na beira da estrada, com cada vez mais adeptos lusos a apoiar o ciclista da UAE Emirates em cada tirada. Esta sexta-feira, após uma 19.ª onde novamente contou com muito apoio de compatriotas, Almeida reconheceu ser especial ter este carinho e até assumiu que, de forma momentânea... as pernas deixam de ter dores."Muito bom. Até me deixa de doer as pernas durante alguns momentos. Mas assim que acabam as bandeiras as dores de pernas voltam... Uma mensagem de agradecimento a todos os portugueses pelo apoio, é claramente especial", assumiu o português, à RTP.