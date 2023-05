há 1 horas 10:50

João Almeida: «Quero terminar no pódio»

O adeus de Evenepoel foi abordado por João Almeida, para garantir que não quer "ser o próximo a abandonar, o ano passado já chegou". "A corrida fica mais pobre, seria mais disputada", disse o ciclista da Emirates, em conversa com os jornalistas no dia de descanso. Seja como for, considera que o nível manter-se-á alto, havendo ainda muitos candidatos. "É menos um adversário mais forte, mas no final do dia os outros estarão lá. O Teo [Geoghegan Hart], o Vlasov, Thomas, Roglic...".



Sobre a primeira semana, o português garante que não mudaria nada, "faria tudo igual". "Tento sempre estar bem posicionado, estar na frente para evitar problemas, mas nem sempre isso é possível", reconheceu. "Os primeiros nove dias foram muito bons. No papel, não pareciam tão difíceis, mas fisicamente foram dias duros. No geral, foi bom". Almeida inicia hoje a segunda semana em 4º da geral, a 22 segundos de Thomas. "Quero terminar no pódio e, neste momento, não estou no pódio".