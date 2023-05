João Almeida em ação: 12.ª etapa do Giro, em direto

UAE 'perde' Alessandro Covi

Esta manhã a UAE Team Emirates, equipa de João Almeida, anunciou que Alessandro Covi não vai alinhar na partida para a etapa, devido aos ferimentos sofridos na queda de que foi vítima na tirada de ontem.

Medical Update: Unfortunately due to injuries sustained in his crash yesterday, @AlessandroCovi will not start today's stage of the #Giro . #WeAreUAE pic.twitter.com/V36TdZNEfU