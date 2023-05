João Almeida em ação: 3.ª etapa do Giro, em direto

Perfil da etapa

Hoje vamos ter uma etapa plana, com média montanha na parte final da tirada. Aí vamos ter duas contagens de montanha, uma de terceira e outra de quarta categoria. Um dia novamente propício aos sprinters.

Vasto - Melfi, 216 km.



?: 11:45 - 17:15(CEST)



??: It’s flat for the most part, but with 2 tough climbs in the final 40km a bunch finish is far from guaranteed.



