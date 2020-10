João Almeida ficou a 22 segundos de fazer história no Giro'2020

João Almeida, ciclista da Deceuninck-Quick Step, esteve perto de se tornar no segundo português a vestir a camisola rosa no Giro, depois de Acácio da Silva em 1989.

O português, de 22 anos, foi segundo na primeira etapa da edição deste ano do Giro (com o mesmo tempo do segundo), um contrarrelógio de 15,1 km, só superado, em 22 segundos, pelo italiano e campeão do mundo da especialidade, Filippo Ganna, da Ineos.

Já o britânico e um dos favoritos, Geraint Thomas, da Ineos, foi o quarto mais rápido, com mais um segundo que o jovem português, mas a ganhar já muito tempo para a concorrência.

Com este resultado, João Almeida é também o segundo na classificação geral da juventude da Volta a Itália deste ano, numa prova onde faz a estreia em corridas de três semanas.