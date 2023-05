João Almeida: «Estou numa posição ainda melhor do que esperava»

João Almeida inicia esta terça-feira a terceira e última semana da Volta a Itália no 4.º lugar da geral, a 1.51 minutos do camisola rosa, o francês Bruno Armirail (Groupama), mas a uma distância muito mais reduzida em relação aos que são verdadeiramente os seus rivais na luta pela vitória: está a 22 segundos de Geraint Thomas (Ineos) e a 20 de Primoz Roglic (Jumbo), que estão em 2.º e 3.º, respetivamente."Estou numa posição ainda melhor do que aquela que estava à espera, a 20 segundos dos rivais. É um saldo muito positivo e espero que a terceira semana seja boa", disse o ciclista da Emirates, esta terça-feira em conferência de imprensa organizada pela equipa no dia de descanso.Para João Almeida, o contrarrelógio deste sábado, a marcar o penúltimo dia, é que vai ser decisivo para as contas finais, ainda que antes existam três etapas de alta montanha."Poderá haver algumas diferenças entre os candidatos na véspera dessa etapa, mas o contrarrelógio vai ser muito decisivo, por isso há que guardar algumas forças para esse dia", esclareceu o ciclista de A-dos-Francos, explicando também o ataque que fez na parte final da 15.ª etapa."Senti-me bem, fiz uma aceleração para testar os rivais, mas eles mostraram estar bem, espero que se repita no futuro. Estava a ser uma etapa um pouco aborrecida...", confessou.João Almeida reconhece as criticas que têm inundado as redes sociais sobre o facto de não haver ataques entre os candidatos, mas refere haver explicação."Acho que é mais pelo tempo que tem estado horrível. Têm sido etapas muito longas e diferentes do habitual. O pelotão está muito doente e isso limita muito as equipas", frisa o líder da camisola branca, da juventude.