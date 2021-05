João Almeida foi penalizado pela organização do Giro... por engano

A organização do Giro'2021 aplicou na segunda-feira uma multa (de 500 francos suíços - 455 euros) e advertência a João Almeida por supostamente ter atirado lixo para o chão fora da zona delimitada para o efeito, mas tudo não passou de um engano. Segundo adianta a imprensa italiana, os comissários confundiram o português da Deceuninck-QuickStep (o número 92) com Fausto Masnada (o 97), algo que tanto a equipa como o próprio português alegaram ao saber da punição aplicada. Esta rapidez de ação explica-se pelo facto de uma eventual reincidência resultar numa penalização de um minuto na classificação, algo que poderia ser fatal na luta pela vitória final - e se houvesse uma terceira infração resultaria desde logo uma desqualificação.





A situação foi inclusivamente explicada pelo próprio João Almeida à RAI antes do arranque da etapa do dia. "Anularam a minha punição. Estava ao ataque durante todo o dia e sabia que as câmaras iriam estar focadas em mim, por isso tive muito cuidado para não atirar lixo para o chão. Falei com os juízes e na altura fiquei com esperança de que a anulassem, ainda que fosse sempre a minha palavra contra a deles", disse o português, que parte para esta quarta etapa na 4.ª posição da geral, a 20 segundos de Filippo Ganna, o camisola rosa.Além de João Almeida (que agora 'passa' a sua penalização a Masnada), também Samuele Zoccarato (Bardiani-CSF-Faizanè) foi punido por idêntica infração.