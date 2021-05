João Almeida: «Foi uma pena não ter ganho...»

A terceira semana de Giro'2021 está a ser em grande para João Almeida. Depois de ter sido segundo na etapa 17, o português da Deceuninck–Quick-Step voltou esta sexta-feira a andar entre os melhores, ao terminar uma vez mais na segunda posição, apenas atrás de Simon Yates. Uma performance que enche ainda mais o seu balão de confiança tendo em vista as duas etapas que restam e onde Almeida tem em ponto de mira melhorar o seu oitavo posto atual na geral.





"Primeiro de tudo quero agradecer a toda a equipa. Foram incríveis e fizeram um trabalho perfeito para mim. Senti-me bem e confiante, por isso ataquei cedo para ver o que podia acontecer. Estar ali na frente com os outros homens da geral é bom e mostrou que estou com boas pernas neste momento. Foi uma pena ter falhado a vitória e ter sido novamente segundo, mas por outro lado consegui ganhar mais tempo na geral, o que é um bom presságio para as etapas que faltam. Vamos ver o que serei capaz de fazer", declarou o português.