João Almeida já sabe a hora de partida para o contrarrelógio de sábado

A organização do Giro'2020 divulgou há pouco os horários de saída para o contrarrelógio de sábado, no qual será de João Almeida a honra de ser o último a sair para a estrada, mercê do facto de ser líder da prova. O ciclista da Deceuninck–Quick-Step, que lidera com 40 segundos de avanço, partirá pelas 14h52 (hora de Lisboa), sensivelmente uma hora depois de Rúben Guerreiro, o outro português em prova, que sairá pelas 13h57.





De notar que inicialmente a partida dos ciclistas se fará de um em um minuto, passando para três à entrada dos últimos 15 ciclistas. Jakob Fuglsang será um dos nomes a ter em conta nesta fase, já que sairá para a estrada às 14h25 com vontade de dar tudo para recuperar da desvantagem que tem para João Almeida, de 2.20 minutos. Já Vincenzo Nibali sairá pelas 15.40, Domenico Pozzovivo às 14.43, Pello Bilbao às 14.46 e Wilco Kelderman às 14.49.O contrarrelógio de sábado, refira-se, terá 34,1 quilómetros e ligará Conegliano a Valdobbiadene.