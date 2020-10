João Almeida: «Não esperava ganhar tempo ao Kelderman»

Os amantes do ciclismo em Portugal começam a acreditar, os adversários começam a olhá-lo com outros olhos e até o próprio João Almeida a pouco e pouco vai mudando o seu discurso e demonstrando cada vez mais confiança. Este sábado, depois de ter sido sexto no contrarrelógio e ter reforçado a sua liderança, o português assumiu-se satisfeito pelo resultado alcançado e que te até esperava ganhar tempo aos principais rivais, mas admitiu ter ficado surpreendido por até ter conseguido bater Wilco Kelderman.





"Tudo estava a correr como tínhamos planeado, mas depois da fase inicial senti algumas dificuldades nos quilómetros seguintes. Mas no final, na última subida, senti-me bem, dei tudo, pois sabia que no final era a descer. Não arrisquei tanto nas curvas nessa fase e talvez tenha perdido algum tempo aí, mas acho que no final de contas foi muito bom", começou por dizer o ciclista luso da Deceuninck Quick Step.Sexto no 'crono', Almeida ganhou tempo a praticamente todos os concorrentes diretos, algo que deixou até o ciclista português surpreendido. "Esperava tirar tempo a alguns rivais, mas não a todos, especialmente ao Kelderman. Ele é muito bom no contrarrelógio e estou muito surpreendido com isso", assumiu.Por fim, um olhar à 15.ª etapa: "Acho que até agora tenho sido um bom trepador, será um dia difícil. Tenho um minuto para o Kelderman, por isso, se for tranquilo, fizer a minha subida... Vamos começar amanhã sem qualquer pressão".