João Almeida quer voltar a vestir de rosa: «Foi o momento mais incrível que vivi no ciclismo»

Sexta-feira começa a aventura de João Almeida no Giro de Itália, agora com o estatuto reforçado de ser um dos candidatos à vitória final. Na condição de líder da UAE Team Emirates, o português já garantiu que vai a Itália para lutar pela camisola rosa e esta quinta-feira, num texto assinado por si no site da sua equipa, fez o lançamento do que sucederá nas próximas três semanas e recordou as boas memórias que deixou por lá. Especialmente na edição de 2020, com vários dias como líder."Tendo já competido no Giro por duas vezes, é uma prova incrivelmente importante para mim e aquela em que melhor me apresentei até ao momento. Acontece numa altura da época que encaixa bem comigo, permitindo-me fazer bem a minha preparação para estar na linha de partida. Em 2020 tive a sorte de vestir a camisola rosa por alguns dias e ainda consigo recordar-me da sensação de estar em cima da bicicleta e ouvir as pessoas gritar o meu nome. Foi, sem sombra para dúvidas, o momento mais incrível que vivi no ciclismo, por isso estou tão determinado em repetir essa experiência e ter um bom resultado para a UAE Team Emirates", assumiu o português.Olhando para trás, Almeida explicou a sua preparação, nomeadamente o recente estágio na Serra Nevada. "Em provas longas como o Giro o treino em altitude é a forma de treino mais benéfica para garantir que chegas na melhor condições física para render ao longo das três semanas. Estando a caminho da partida de Budapeste, o moral na equipa é extremamente otimista e positivo. O estágio na Serra Nevada mostrou que temos um espírito de grupo bastante forte e sentimo-nos muito confiantes de que podemos todos contribuir para um bom resultado para a UAE Emirates. Ao contrário do que muitos pensam, o ciclismo é certamente um desporto coletivo, onde o trabalho de equipa e colocar os interesses da equipa à frente dos individuais é essencial para ganhar provas. É simplesmente impossível ter sucesso no ciclismo sem união entre ciclistas. Felizmente que aqui na UAE Team Emirates o nosso grupo está repleto de pessoas fantásticas."A fechar, o ciclista de A-dos-Francos lembrou que a sua equipa nunca venceu o Giro e lançou a promessa de tentar um "grande resultado". "Tendo em conta que a equipa nunca ganhou esta Grande Volta, seria incrivelmente especial conseguir um grande resultado ou até mesmo subir ao pódio. Mesmo assim, continuo com os pés no chão e tento viver no momento. Como na vida, levo a corrida dia a dia", finalizou.