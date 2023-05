João Almeida respira fundo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Giro teve um dia complicado, com a disputa da 5ª etapa, entre Atripalda e Salerno (171 km), marcada pela chuva e muitas quedas. Mesmo assim, houve quem festejasse no meio do caos, como o australiano Kaden Groves (Alpecin), que depois de cair ...