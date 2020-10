João Almeida: «Talvez comecem a pensar que posso manter a rosa até final...»

Mais um dia, mais uma demonstração de força de um João Almeida que é cada vez mais candidato não só ao top-10 do Giro'2020, como até lutar mesmo pela liderança. Esta sexta-feira, um dia antes de um contrarrelógio no qual o português da Deceuninck–Quick-Step poderá voltar a brilhar, Almeida assumiu sentir que os seus oponentes o respeitam cada vez mais e que podem até começar a pensar que a surpresa portuguesa se poderá confirmar.





"Mantenho-a [a rosa] a cada dia e talvez eles comecem a pensar que a posso manter até final. Talvez não... Amanhã será o 11.º com esta camisola, será muito especial começar com a rosa. Mal posso esperar para começar, ainda para mais na última posição, por isso será interessante e estou entusiasmado", declarou em conferência de imprensa o ciclista português.Com 40 segundos de avanço na geral para o segundo colocado Wilco Kelderman, João Almeida assume ser "difícil" destacar a maior ameaça, mas de certa forma pareceu já descartar Jakob Fuglsang da luta. "A última semana será muito complicada. O Fuglsang está 2:20 atrás de mim, é uma diferença grande. Acho que no final de contas a última semana será decisiva, porque por agora está tudo muito próximo. A etapa de ontem mostrou que todos têm boas pernas e estou entusiasmado pela última semana", declarou.No sábado, João Almeida enfrentará um contrarrelógio que é um dos seus pontos fortes, mas no qual terá uma distância (34,1 quilómetros) que diz ser algo desconhecida. "Nunca fiz um contrarrelógio tão longo, por isso será novo para mim. Se estiver num dia bom, talvez fique e até aumente. Se tiver um mau certamente que vou perder tempo para os outros candidatos. Amanhã vamos ver como as pernas estão, mas de certeza que vamos dar tudo o que temos", garantiu o ciclista luso.