João Almeida: «Tentei na última subida, mas não esperava ganhar tanto tempo...»

Segundo na etapa 17 do Giro'2021, João Almeida trepou na tabela até ao oitavo lugar na geral, um resultado que o ciclista português da Deceuninck–Quick-Step assume ser totalmente inesperado. Em jeito de análise da tirada do dia, João Almeida deixa elogios à forma como a sua equipa o preparou para a subida final, onde acabaria por marcar uma diferença para toda a concorrência que não estava nos seus planos.





"Não me parece que podíamos ter feito mais do que isto. Os rapazes protegeram-me e trabalharam para mim, fizeram um esforço enorme na zona plana à medida que nos aproximávamos da última subida. Aí, como me estava a sentir bem, tentei na última subida. Tentei e, para ser sincero, não esperava ter ganho tanto tempo ou tantas posições na geral. Ser segundo nesta dura subida e subir a oitavo na geral dá-me ainda mais motivação e confiança para as etapas que faltam", declarou o português, citado pelo site oficial da equipa belga.