João Almeida: «Esperemos que isto seja apenas o começo»

Terceiro colocado no contrarrelógio deste sábado e também na classificação geral do Giro'2023 - atrás de Primoz Roglic e Geraint Thomas -, João Almeida assumiu-se bastante satisfeito, tanto com o resultado do dia como o desfecho da prova transalpina."A primeira parte senti-me fantástico. Estava um pouco nervoso, mas assim que comecei a subir senti-me ainda melhor. Estou contente com o meu esforço hoje. Terceiro lugar é muito bom, estou feliz com o resultado", disse o português.Questionado sobre se sente que o terceiro lugar é o seu lugar nesta prova, Almeida assume que Primoz Roglic e Geraint Thomas foram superiores. "Foram mais fortes. Vejam o Primoz hoje, até mesmo com o problema mecânico ganhou de forma clara. Foi o mais forte e mereceu. Parabéns para ele, porque mereceu-o".Em jeito de balanço, depois de ter sido já 4.º e 6.º em anos anteriores, o português garante pela primeira vez ao pódio final e assume que a evolução o deixa otimista. "Estou a evoluir a cada ano. Estou muito satisfeito e a olhar para o futuro. Foi um bom Giro". E quanto ao que aí vem, Almeida diz-se entusiasmado pela festa final, mas... "especialmente pelas férias depois".Além destas declarações, João Almeida falou também ao Eurosport e fez um outro balanço da sua performance. "Acho que foi muito bom. Consegui o meu objetivo e também ganhei uma etapa. Estou muito satisfeito e já estou a olhar para o futuro. Esperemos que isto seja apenas o começo. Tentei fazer uma boa etapa e não rebentar comigo mesmo. Creio que fiz uma boa subida, a melhorar a cada quilómetro. Estou muito feliz. O Primoz foi absolutamente incrível", disse."Esperava que fossem mais rápidos do que eu. Acho que estive na cadeira uns 20 segundos, nem deu para desfrutar. Mas estou feliz com o meu resultado e já estou a pensar no dia de amanhã."