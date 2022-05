Koen Bouwman vence a 7.ª etapa do Giro e João Almeida volta a terminar no top10

O ciclista holandês Koen Bouwman (Team Jumbo-Visma) venceu esta sexta-feira a 7.ª etapa do Giro'2022, pulverizando a concorrência no 'sprint' final na chegada à meta em Potenza. O ciclista, de 28 anos, completou os 196 km de corrida em cinco horas, 12 minutos e 30 segundos (5h12'30''), à frente de Bauke Mollema (Trek-Segafredo, +02'') e Davide Formolo (UAE Team Emirates, +02''), numa prova em que João Almeida voltou a terminar no top10 - foi oitavo classificado, a dois minutos e 59 segundos do ciclista de Koen Bouwman.1.º Koen Bouwman (Jumbo-Visma) 5h12'30''2.º Bauke Mollema (Trek-Segafredo) +02''3.º Davide Formolo (UAE Team Emirates) m.t4.º Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) +19''5.º Davide Villella (Cofidis) +2'25''6.º Lennard Kämna (Bora-hansgrohe) +2'59''7.º Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa) m.t.9.º Alejandro Valverde (Movistar) m.t.10.º Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) m.t.