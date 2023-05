Maria Martins em direto no Record para assistir e comentar final da etapa de hoje do Giro

Maria Martins, também conhecida como 'Tata' Martins, vai comentar esta sexta-feira em direto no nosso site os kms finais da 19.ª etapa do Giro, decisiva para as ambições de João Almeida. A ciclista portuguesa vai estar à conversa com dois jornalistas de Record, numa transmissão em direto.A 19.ª etapa da Volta a Itália liga Longarone a Tre Cime di Lavaredo em 183 quilómetros que incluem mais de 5.400 metros de desnível acumulado positivo. Serão cinco montanhas, a última de 1.ª categoria, coincidente com a meta.João Almeida é terceiro na classificação geral do Giro, a 39 segundos do líder Geraint Thomas.