Menos um rival para João Almeida: Nairo Quintana não vai ao Giro

Vencedor da edição de 2014 e segundo em 2017, Nairo Quintana tinha nos seus planos voltar ao Giro de Itália este ano, mas a sua intenção caiu por terra esta semana, após a equipa Arkéa-Samsic decidir focar-se no Tour e na Vuelta em detrimento da prova transalpina. Na prática as más notícias para o colombiano são boas para João Almeida, que entrará em ação dentro de meses e meio num pelotão sem um dos ciclistas que seria, em teoria, um dos seus principais rivais na luta pelos lugares de pódio.Segundo os portais 'Les Rois du Peloton' e 'Ouest-france', a decisão da Arkéa-Samsic deve-se essencialmente à intenção da entrar no escalão World Tour, algo que consideram ser mais facilmente conseguido através dos pontos para o ranking UCI eventualmente conquistados nessas duas grandes voltas. O curioso é que em 2022, por terem sido a segunda equipa mais pontuada no ProTeam, os franceses garantiram algo que muitas equipas lutam anos e anos: a entrada garantida nas 3 grandes voltas. Algo que acabam por abdicar, optando por apostar as fichas em apenas duas.