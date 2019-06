Miguel Ángel López exige "respeito" após agressões a adepto

Surreal: Ciclista colombiano desatou à estalada com espectador que o atirou ao chão Surreal: Ciclista colombiano desatou à estalada com espectador que o atirou ao chão

O ciclista colombiano Miguel Ángel López pediu desculpa por ter agredido um adepto durante a etapa deste sábado , mas exige "mais respeito" depois de este o ter feito cair e perder tempo. López, de 25 anos, é o atual líder da classificação da juventude e é sexto na geral individual, mas perdeu 1.49 minutos na etapa em relação ao vencedor da tirada, o espanhol Pello Bilbao (Astana)."Os adeptos têm de ter mais respeito. Peço desculpa pelo que aconteceu, é pura adrenalina, especialmente na etapa rainha, algo que é difícil de controlar. Lamento imenso pela má segurança da prova e é uma pena ter perdido as minhas chances por causa desta situação. Tenho pena de não ter a possibilidade de lutar pela vitória. Sentia-me bem. É bom ter a camisola branca pelo segundo ano consecutivo, mas vim aqui com outras ambições", declarou o corredor, cuja alcunha é Superman, depois de um incidente a seis quilómetros do final.Ali, o espetador entrou na estrada e fez o colombiano cair, danificando a bicicleta, e as imagens de TV mostram o homem da Astana a agredir por várias vezes o adepto.Este foi o segundo incidente relacionado com espetadores na 20.ª e penúltima etapa do Giro, depois de o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), quarto à geral, ter sofrido uma penalização de 10 segundos após ter sido empurrado por um espetador quando procurava chegar à frente da corrida.