Nibali elogia João Almeida: «Tem defendido muito bem»

Vincenzo Nibali, 5.º na geral do Giro'2020, enalteceu o trabalho de João Almeida ao antever a jornada de sábado, com um contrarrelógio no qual o português pode fazer a diferença.





"É difícil dizer agora se consigo ganhar tempo ao camisola cor-de-rosa ou se devo defender o meu lugar. Ele tem defendido muito bem e tem uma equipa sólida a apoiá-lo. Estou à espera que ele [João Almeida] tenha um bom desempenho. Antecipo o mesmo para Kelderman, que parece ser o mais brilhante do grupo", apontou o ciclista da Trek. "Um contrarrelógio destes requer o máximo da força. Posso perder algum tempo para os especialistas, mas no dia seguinte [amanhã] o esforço intenso pode fazer-se sentir nas pernas numa subida como Piancavallo", disse o italiano de 35 anos, já vencedor do Giro por duas vezes (2013 e 2016).