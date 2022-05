«O pódio é possível»: os cálculos de João Almeida para ainda chegar ao 3.º lugar do Giro

João Almeida sentiu dificuldades na 17.ª etapa do Giro, a qual terminou em 14.º lugar e caiu para 4.º na geral, por troca com Mikel Landa, da Bahrain Victorious. Ainda assim, o ciclista da UAE Emirates não atira a toalha ao chão e aposta no regresso ao pódio."Ontem foi muito difícil, não me senti no meu nível normal nas últimas subidas. Faltam três dias difíceis e depois um contrarrelógio, por isso o pódio ainda é possível, ainda que não seja fácil", frisou o português."Vou continuar a lutar e não desistir até ao último quilómetro. O Giro ainda não acabou", assegurou.O líder da classificação da juventude, que cortou a meta em 14.º, perdeu tempo para o líder da geral, o equatoriano Richard Carapaz (INEOS), mas também para o australiano Jai Hindley (BORA-hansgrohe), segundo, a três segundos. Além disso, foi ultrapassado pelo espanhol Mikel Landa (Bahrain Victorious), que subiu a terceiro, a 1.05 minutos, com o português a cair para quarto, a 1.54 do líder e a 49 segundos do pódio.Questionado sobre o que correu mal na tirada de hoje, o ciclista de 23 anos, das Caldas da Rainha, explicou que não se sentia "muito bem desde o início". "Não tinha recuperado a 100% de terça-feira. As pernas não estavam em níveis normais. Não sabia se era só eu ou os outros também. Era só eu", comentou.