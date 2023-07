Pello Bilbao assume vitória especial: «Sentia que devia ganhar pelo Gino»

Pello Bilbao sentia que devia ganhar uma etapa no Giro por Gino Mäder, o seu antigo companheiro que honra a cada jornada ao doar um euro por cada ciclista que fica atrás de si.

"É uma sensação incrível. Quanto mais tempo demoras a alcançar um objetivo como este [vencer uma etapa no Tour], mais valor dás. Espero por isto há 13 anos e tê-lo conseguido agora é especial. Sentia que devia ganhar pelo Gino", desabafou o vencedor da 10.ª etapa.

Eterno candidato ao top 10 nas grandes Voltas, o basco de 33 anos integrou esta terça-feira a fuga do dia, para estrear-se a ganhar na Grande Boucle e para saltar para o quinto lugar da geral, liderada pelo dinamarquês Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma).

"No início [do Tour], tive dificuldades em concentrar-me e controlar as minhas emoções, pelo Gino, e pela partida do País Basco. Mas hoje consegui libertá-las, e concentrar-me no controlo da corrida e da fuga. Foi uma sensação indescritível", admitiu o corredor que pôs fim à seca de triunfos espanhóis na prova francesa, que durava há 100 etapas, mais concretamente desde 21 de julho de 2018, quando Omar Fraile ganhou em Mende.

Antes, na zona de entrevistas rápidas, o duas vezes quinto classificado da Volta a Itália (2020 e 2022) já tinha revelado ter sido muito difícil treinar nas duas semanas antes do arranque da 'Grande Boucle', que aconteceu em 3 de julho, em Bilbau (Espanha), devido à morte do seu jovem companheiro.

Gino Mäder morreu em 16 de junho, aos 26 anos, um dia depois de ter caído numa ribanceira na quinta etapa da Volta à Suíça.

Antes de vencer a etapa de hoje, o sempre discreto Bilbao já estava a homenagear o suíço neste Tour, ao copiar uma iniciativa original de Mäder.

"Seguindo os passos de Gino, e continuando com o seu legado, durante a Volta a França doarei à associação Basoak SOS um euro por cada corredor que se classifique atrás de mim em cada etapa. O objetivo é comprar um terreno desflorestado e plantá-lo com espécies locais", escreveu então nas suas redes sociais.

Além desta iniciativa, com a qual Bilbao espera que "brevemente Gino tenha um pedaço de bosque no País Basco", o espanhol lançou ainda uma campanha de crowdfunding, prometendo sortear a camisola que enverga no Tour entre os contribuidores.

Até à nona etapa, o espanhol de Guernica já tinha angariado 1.204 euros, o mesmo número de ciclistas que ficaram atrás de si.

Em 15 de junho, Mäder, de 26 anos, caiu na descida a caminho da meta, no fim de 211 quilómetros acidentados entre Fiesch e La Punt, juntamente com Magnus Sheffield (INEOS), e foi reanimado pelo médico da corrida, antes de ser transportado de helicóptero para o hospital.

No dia seguinte, a Bahrain Victorious anunciou que "Gino perdeu a batalha para recuperar das graves lesões que sofreu".

Profissional desde 2019, Mäder tinha três vitórias, uma delas na Volta a Itália em 2021, ano em que conseguiu a sua melhor prestação em grandes Voltas, ao ser quinto na Volta à Espanha.

O suíço também era conhecido pela luta por causas e, em 2022, doou um franco suíço por cada ciclista que ficasse atrás de si nas provas em que participou.