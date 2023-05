Primoz Roglic: «É algo verdadeiramente incrível»

Quando se lançou para a estrada para a 20.ª etapa do Giro'2023, Primoz Roglic partia em desvantagem - com 26 segundos de atraso para Geraint Thomas - mas aquilo que demonstrou no contrarrelógio deste sábado não deixou margem para dúvidas. O esloveno esteve num planeta à parte, ganhou de forma clara e, no final, assumiu que o dia foi especial.

"É algo verdadeiramente incrível. Não é apenas a vitória, mas especialmente pelas pessoas e pela energia que se viveu. É um momento para viver e recordar", assumiu o ciclista esloveno, que dominou de forma clara o contrarrelógio, mesmo com um problema mecânico na ascensão final.

"A corrente saltou. Faz parte. Coloquei-a no sítio e continuei. Claro que não queremos que isto aconteça, mas podia sempre colocá-la no sítio e seguir. Tinha as pernas, as pessoas, eles deram-me 'watts' extra. Estava a voar e a desfrutar".

Apesar de toda a gente o dar como vencedor, Roglic não dá o tema como fechado. "Falta um dia, tenho de focar nisso, porque a volta é técnica. Ainda não está fechado, mas estamos bem colocados".