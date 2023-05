Relíquia de Joaquim Agostinho autografada por João Almeida

Antes de João Almeida aparecer na porta de desembarque do aeroporto de Lisboa, Eduardo Graça monopolizava as atenções da comunicação social. Além de um cachecol com as cores de Portugal, trazia com ele também a camisola que Joaquim Agostinho envergou quando foi 3º no Tour de 1979."Fui amigo dele, e por isso deu-me a camisola. Eu é que o levava para todo o lado em França", recorda este emigrante, para depois falar de João Almeida. "Vai conseguir vencer uma Grande Volta. Gostava que fosse a Volta a França, passei 65 anos naquele país. Sofremos mais no estrangeiro e vibramos com os feitos dos nossos", disse muito emocionado Eduardo Graça. "O João precisa de um pouco mais de experiência, e ter uma boa equipa para o ajudar. O Agostinho mesmo quando foi líder trabalhava para os outros", conta ainda este emigrante, que foi para França com 13 anos em 1965. Mal o ciclista da Emirates apareceu, pediu-lhe que autografasse a camisola que Agostinho envergou há 44 anos.