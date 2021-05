Remco Evenepoel abandona Giro'2021

Terminou à 17.ª etapa a aventura de Remco Evenepoel no Giro'2021, como consequência da violenta queda que o belga sofreu numa das descidas do dia. O ciclista da Deceuninck–Quick-Step ainda terminou a tirada - a mais de 38 minutos de Dan Martin e de João Almeida -, mas a equipa acabou por anunciar o seu abandono, em face dos ferimentos que sofreu por conta deste percalço que acabou por atirar ao solo outros homens da geral.





De acordo com a equipa belga, onde alinha o português João Almeida, os exames feitos ao ciclista não mostraram qualquer fratura, mas apresentaram múltiplas lacerações cutâneas e várias contusões, algo que acabou por determinar a decisão de abandonar, de forma a permitir uma "recuperação completa o mais rápido possível, de forma a poder trabalhar tendo em vista os objetivos futuros"."Esta queda não deveria ter acontecido. Nem sei bem o que aconteceu na minha frente, mas acabei por entrar na curva e vi uns tipos já no chão. Acabei por não conseguir passar pela direita, porque estava um lá, e não consegui impedir a queda. Não há nada partido, mas tenho várias contusões. Não faz sentido continuar com tantas dores... Por isso vou voltar à Bélgica e fazer mais alguns exames. Depois veremos. Claro que é triste abandonar a prova, era a minha primeira Grande Volta, mas foi uma experiência bonita e espero voltar um dia. Desejo o melhor para todos os meus colegas", declarou o jovem de 21 anos, citado pelo site da Deceuninck–Quick-Step.A equipa belga fica agora com seis elementos, entre os quais o português João Almeida, que é o oitavo da geral com mais quatro tiradas pela frente. Em teoria, Almeida terá ainda ao seu alcance uma posição no top-5, algo que está a 'apenas' a pouco menos de três minutos de distância (Hugh Carthy é quinto.)