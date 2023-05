Remco Evenepoel: «Tenho a sensação de que o Roglic está nervoso»

Cheio de confiança. É assim que aparenta estar Remco Evenepoel na véspera do primeiro grande teste de montanha neste Giro'2023, a 7.ª etapa com uma chegada em alto que promete dificuldades. À Eurosport francesa, o ciclista belga da Soudal Quick-Step, atual segundo colocado da geral, mostrou essa mesma confiança e aproveitou até para fazer alguns 'mind games' tendo Primoz Roglic como alvo."Tenho a sensação de que o Roglic está nervoso. Sabe que está a 44 segundos de mim. Eles estão nervosos no pelotão, puxam imenso. É esse o estilo da Jumbo. Vamos ver amanhã se amanhã me consegue acompanhar. Depois do contrarrelógio e da etapa de anteontem, acho que sou o ciclista mais forte. De momento este é o cenário ideal para nós. Na Catalunha eu estava atrás, agora estou à frente. Para nós não há stress algum, para eles acho que sim", disse o ciclista belga, em declarações à Eurosport France.Remco Evenepoel, refira-se, tem 28 segundos de atraso para Andreas Leknessund, o líder da geral, e conta com 32 segundos de avanço para João Almeida e 44 para Primoz Roglic.