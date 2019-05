Rendimento de Roglic alvo de suspeitas

Com a primeira abordagem à montanha no Giro a ser marcada por uma fuga, as observações sobre a facilidade com que Primoz Roglic tem andado, especialmente nos contrarrelógios, estão na ordem do dia.

Lançaram-se suspeitas quanto ao possível recurso a substâncias dopantes, que chocam de resto com uma investigação que está a ser feita sobre doping sanguíneo na Eslovénia e Croácia, ação já confirmada pela UCI.

"Nunca tinha visto um corredor ir tão descontraído e não parecer fatigado depois de um esforço tão violento", disse o francês Lilian Calmejane, ciclista da Total-Direct Energie, em relação ao 1º contrarrelógio, ganho pelo ciclista da Jumbo.

"Em cinco anos passou de esquiador a favorito nas Grandes Voltas", frisou por sua vez o holandês Stef Clement, ex-colega de Roglic, que antes do ciclismo destacou-se como praticante de saltos de esqui.

Suspeitas à parte, vingou ontem uma fuga, que permitiu a Jan Polanc suceder ao colega Valerio Conti na liderança, enquanto Amaro Antunes saiu do top 10, para baixar ao 14º lugar, após ter chegado no grupo de Conti, a mais de 10 minutos de Cesare Benedetti, vencedor da etapa. Hoje temos a 1ª chegada em alto.