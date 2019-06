Richard Carapaz vence Giro'2019

O equatoriano Richard Carapaz, da Movistar, venceu este domingo a edição de 2019 do Giro, depois de ter sido 36.º no contrarrelógio que marcou o final da primeira Grande Volta da temporada. Com uma vantagem de 1:54 minutos para Vincenzo Nibali à partida para a derradeira etapa, o equatoriano de 26 anos fez uma gestão perfeita do esforço, conseguindo fechar a prova com 1:05 minutos de avanço para o italiano, que ocupou a segunda posição do pódio à frente do esloveno Primoz Roglic, a 2:30.





No que à vitória da etapa diz respeito, o grande vencedor foi o norte-americano Chad Haga, da Team Sunweb, à frente de Victor Campenaerts e Thomas De Gendt, a quatro e seis segundos, respetivamente. De notar que Amaro Antunes foi o 34.º na etapa, a 1:10 minutos de Haga, finalizando o Giro em 54.º, a 2:09:51 horas de Carapaz.