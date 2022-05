Simon Yates abandona prova no decurso da 17.ª etapa do Giro

O ciclista britânico Simon Yates, vencedor da segunda e 14.ª etapas, abandonou esta quarta-feira a Volta a Itália, no decurso da 17.ª tirada, anunciaram a organização do Giro e a sua equipa, a BikeExchange-Jayco. Distanciado do grupo de favoritos desde os quilómetros iniciais da ligação de 168 quilómetros entre Ponte di Legno e Lavarone, o britânico, há muito arredado da luta pela camisola rosa, acabou mesmo por desistir.





"A queda do Yates no Monte Etna [quarta etapa] e a posterior lesão no joelho [direito], com um provável edema no osso esponjoso da rótula, 'pesaram' no ciclista nas seguintes etapas da Volta a Itália", explicou o médico da BikeExchange-Jayco, citado em comunicado.Matteo Beltemacchi acrescentou que, "apesar do tratamento diário e da tenacidade do Simon, que resultaram numa segunda vitória em etapa, a dor no joelho agravou-se, conduzindo à decisão de retirar-se na corrida".Vencedor da Vuelta2018 e terceiro no Giro2021, Yates conquistou o contrarrelógio do segundo dia desta edição, em Budapeste, assim como a 14.ª tirada, passando a somar seis triunfos na 'corsa rosa'.O líder da BikeExchange-Jayco ocupava a 21.ª posição da geral, a mais de 32 minutos do camisola rosa, o equatoriano Richard Carapaz (INEOS), depois de ter hipotecado o sonho de vencer o Giro na nona etapa, quando perdeu, no Blockhaus, 11 minutos para os principais candidatos ao pódio final.