Simon Yates não está "preocupado" para o Giro após dificuldades nas Astúrias

O ciclista britânico Simon Yates (BikeExchange-Jayco) disse esta quinta-feira que não está "preocupado" com as dificuldades na Volta às Astúrias, na última semana, na antecâmara da Volta a Itália, que arranca sexta-feira e na qual é favorito à vitória.

"Não estou preocupado, sinto-me bem, ganhei duas etapas nessa prova", em conferência de imprensa antes do Giro.

Na corrida espanhola, Yates venceu a primeira e a terceira etapas, mas as dificuldades no segundo dia fizeram com que terminasse em 18.º lugar da classificação geral final, a mais de 10 minutos do colombiano Ivan Sosa (Movistar), outro que estará presente na partida em Budapeste.

Um mau dia, pelas condições climatéricas "muito quentes e húmidas", não invalida a boa forma que sente a caminho do Giro, em que foi terceiro na geral final de 2021.

Além disso, o vencedor da Volta a Espanha de 2018 considera que uma das grandes aprendizagens em momentos de dificuldade é a "paciência".

Quanto aos adversários, Yates faz 'coro' com o português João Almeida (UAE Emirates), outro candidato, ao apontar o equatoriano Richard Carapaz (INEOS), campeão olímpico de fundo em Tóquio'2020, como o nome maior na Volta a Itália.

"Tem provavelmente a melhor equipa, já venceu a corrida em 2019, acho normal que o considere o favorito", declarou.

A Volta a Itália de 2022, a 105.ª edição da prova, começa em Budapeste, na sexta-feira, e termina em Verona, em 29 de maio, 21 etapas depois.