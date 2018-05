Continuar a ler

Antes da 20.ª e penúltima etapa do Giro, Pinot era terceiro classificado, mas acabou por ceder a cerca de 40 quilómetros da meta e perder mais de 45 minutos para o vencedor da tirada, o espanhol Mikel Nieve (Mitchelton-Scott)."Ele estava no fim das suas forças, passou os seus limites. Não se via nas imagens, mas ele estava exausto. Quando ele chegou ao ´hotel, assustámo-nos e chamámos uma ambulância", referiu Gayant.