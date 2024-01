Tudor de Ricardo Scheidecker convidada para a Volta a Itália

A Tudor, equipa suíça do segundo escalão do ciclismo mundial que tem o português Ricardo Scheidecker como diretor, vai participar na Volta a Itália, que divulgou esta terça-feira as equipas participantes e os convites atribuídos.

A formação suíça, que conta com Scheidecker como diretor do departamento desportivo, é uma das três convidadas do escalão ProTour para participar na primeira das três grandes Voltas do ano, em maio.

Com a Tudor estão a Polti Kometa e a VF Group-Bardiani CSF-Faizanè, enquanto a Israel-Premier Tech também estará presente, como líder do ranking ProTour, recebendo um 'wild card' automático.

Além destes convites, estarão presentes as 18 equipas do pelotão WorldTour, incluindo a BORA-hansgrohe, que conta nas suas fileiras com o vencedor de 2023, o esloveno Primoz Roglic, então ao serviço da Visma-Lease a Bike, que também estará presente.

A INEOS, do segundo classificado da edição transata, o britânico Geraint Thomas, também está nesse lote, assim como a UAE Emirates, em que correm vários portugueses, incluindo João Almeida, que foi terceiro em 2023.

A 107.ª edição da Volta a Itália arranca a 4 de maio, em Venaria Reale, e termina em 26 de maio em Roma, com 21 etapas no percurso.