'Renascido' Cavendish quer ser uma esperança para quem está "no fundo"

O renascimento da lenda Mark Cavendish foi esta terça-feira saudado por colegas e rivais, com o ciclista britânico da Deceuninck-QuickStep a querer que a sua história sirva de inspiração para todos aqueles que estão "no fundo".

"Cinco anos... passou muito tempo. Mas estou de volta. Tendo ganhado em 2015 em Fougères, é verdadeiramente um regresso incrível. É verdade que o ano passado foi difícil. Ainda bem que as pessoas me apoiaram quando eu estava no fundo. Espero que a minha história sirva para aumentar a esperança das pessoas na mesma situação. Podemos sempre recuperar, não devemos desistir", declarou, em conferência de imprensa.

Depois de ter falhado as últimas duas edições da 'Grande Boucle' e de, no final do ano passado, ter admitido colocar um ponto final na sua carreira, Cavendish regressou à Deceuninck-Quickstep, equipa que já tinha representado entre 2013 e 2015, e reencontrou-se com os triunfos, tendo em abril, na Volta à Turquia, posto fim a uma série de 1.159 dias sem vencer.

Há três semanas, o corredor de 36 anos "nem sonhava" em ser selecionado pela Deceuninck-Quickstep para estar no Tour, pois a presença entre os pré-convocados do irlandês Sam Bennett, vencedor da camisola da regularidade na última edição da 'Grande Boucle' e que ficou de fora por alegadamente estar lesionado, significava que "não tinha lugar" na equipa nesta edição.

A inclusão de 'Cav' no 'oito' da formação belga foi ainda mais surpreendente uma vez que, no início de junho, o patrão da equipa, Patrick Lefevere, disse que a prova francesa seria "demasiado difícil" para o sprinter britânico, umas declarações posteriormente justificadas pelo belga como um gesto de confiança em Bennett.

"Juntar-me a esta equipa de super profissionais funcionou. Precisava de alguém que me conhecesse como pessoa, e esse alguém era o Patrick Lefevere. Vivi os dias mais felizes da minha carreira quando estive aqui e foi por isso que assinei. Quando vejo o campeão do Mundo [Julian Alaphilippe] dar tudo o que tem e sacrificar-se... e o Michael Morkov é o melhor lançador", destacou.

Esta terça-feira, 13 anos depois da primeira das suas 31 vitórias no Tour -- está já apenas a três do recorde de Eddy Merckx -- e cinco anos depois da última, o segundo ciclista mais vitorioso da história da Volta a França e o terceiro em grandes Voltas - com 49 triunfos, situa-se apenas atrás de Merckx (64) e de Mario Cipollini (57) -- viu o seu renascimento ser aplaudido transversalmente por todo o pelotão, em declarações ou tweets.

"O Mark é uma lenda e sinto-me muito orgulhoso por poder correr com ele e trazê-lo de volta ao nível dele. Ele nem estava nos 'bastidores' quando a equipa foi selecionada, entrou no último momento e demonstrou hoje que é um verdadeiro profissional que está preparado mesmo quando não era suposto estar a correr", elogiou Morkov.

Já Alaphilippe, segundo classificado da geral, que hoje desempenhou um papel crucial na preparação do 'sprint' e cedeu a camisola verde a Cavendish, descreveu o seu companheiro como "simplesmente fantástico".

"Estou tão feliz por ele e pela equipa. Acreditávamos mesmo nele para esta etapa, conhecíamos o final. É uma vitória tão emocional para ele, mas também para todos nós. Ele estava tão motivado, como um neo-profissional. Continua a ser um dos melhores sprinters do mundo e demonstrou-o outra vez hoje", disse o francês.

Geraint Thomas, vencedor do Tour2018, revelou ter ficado surpreendido com o triunfo do seu antigo companheiro de equipa (na Sky, em 2012): "É ótimo vê-lo ganhar. Fiquei um pouco surpreso - espero que ele não me ouça dizer isso. Pensei sempre que ele tinha uma hipótese, mas ter vencido hoje é ótimo para ele".