A reação de Pogacar após ataque de Vingegaard: «Merda! Se for como ontem, é melhor fazer as malas»

Tadej Pogacar venceu esta quinta-feira a 6.ª etapa do Tour'2023 , mas durante alguns momentos chegou a pensar que o desfecho do dia poderia ser o mesmo da véspera, com Jonas Vingegaard a ganhar-lhe tempo. Um pensamento que surgiu no decurso da subida ao Tourmalet, quando Sepp Kuss impôs ritmo e o dinamarquês da Jumbo-Visma tentou aproveitar para escapar e ganhar terreno."Fiquei preocupado, quem não ficaria depois do incrível dia do Jonas? Quando eles começaram a puxar no Tourmalet pensei 'merda, se for como ontem o melhor é fazer as malas e ir embora'. Mas felizmente hoje tinha boas pernas e consegui seguir no Tourmalet de forma confortável e, quando senti que era o momento certo, ataquei. Não diria que foi uma vingança, mas diria que sabe bem vencer e recuperar tempo. Sinto-me aliviado, muito melhor agora", lembrou o esloveno, de 24 anos.Já Vingegaard, o novo camisola amarela, reconheceu a melhor forma do rival. "Primeiro de tudo, estou feliz por estar de novo com a amarela. O Pogacar teve um dia melhor. Tentámos no Tourmalet, como todos viram, mas não o conseguimos deixar. Tivemos depois o Wout van Aert a impor o ritmo na zona plana. Teria sido perfeito, mas ele tinha melhores pernas. Vou agora desfrutar da camisola amarela e lutar por ela", disse o nórdico, que agora lidera com 25 segundos para Pogacar.