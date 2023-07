Adam Yates bate o irmão gémeo na 1.ª etapa do Tour e veste a camisola amarela

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A primeira etapa do Tour, em Bilbao, foi decidida num mano a mano entre dois irmãos gémeos de 30 anos: Adam Yates (Emirates) levou a melhor sobre Simon Yates (Jayco), sendo também o primeiro camisola amarela deste ano.E o terceiro a cortar a meta,a 12 segundos dos Yates, foi Tadej Pogacar (Emirates), a ganhar quatro segundos de bonificação para a concorrência, nomeadamente para o campeão em título, Jonas Vingegaard (Jumbo), que foi o nono na chegada.Em relação aos portugueses, o arranque da Volta a França não foi o melhor, já que os três cederam tempo. O melhor na meta foi Nelson Oliveira (Movistar), que terá ficado à espera de saber o que se passava com o chefe de fila, Enric Mas, obrigado a desistir devido a queda. Nelson foi 63º (a 4.59 minutos). Segui-se Rui Costa (Intermarché) no 80.º posto, a 8.26 minutos, e por fim Ruben Guerreiro (Movistar), em 86.º, a 9.42 minutos de Adam Yates.