Alaphilippe comanda Tour com relógio de 100 mil euros no pulso

Uma vez mais figura nos primeiros dias do Tour, o francês Julian Alaphilippe tem-se destacado pela forma como arrebatou de novo camisola amarela numa fase inicial da principal prova do ciclismo mundial, mas também pelo facto de levar no pulso um dos relógios mais caros do mundo.





Trata-se de um RM 67-02, da luxuosa marca suíça Richard Mille, avaliado em 125 mil dólares (104 mil euros), que o ciclista da Deceuninck–Quick-Step recebeu durante o mês de junho. Na verdade, o facto de Alaphilippe o utilizar no decurso das etapas até chega a ser surpreendente, já que é pouco habitual ver-se um ciclista de relógio no pulso, muito menos deste tipo, já que uma eventual queda o poderá danificar seriamente e deitar uns belos milhares de euros ao 'lixo'.De notar que a marca suíça é presença habitual nos pulsos de vários atletas internacionais, numa lista na qual se destaca o nome de Rafa Nadal. Ainda assim, no caso do espanhol o modelo é bem mais caro. Trata-se de um RM 27-03, avaliado em perto de 600 mil euros.