Astana disposta a dar novo contrato a Cavendish para tentar recorde histórico no Tour

Alexander Vinokourov assumiu este domingo, em entrevista ao 'L'Equipe', a intenção de oferecer uma renovação contratual a Mark Cavendish por mais uma temporada, de forma a permitir ao ciclista britânico voltar a tentar a histórica 35.ª vitória no Tour - neste momento está igualdado com Eddy Merckx como o mais vitorioso da história da prova."Sim, queremos que o Mark continue até 2024 e possa fazer o seu 15.º Tour para ganhar a 35.ª etapa", disse o diretor da Astana-Qazaqstan, que aproveitou para recordar a sua carreira e algo similar que aconteceu consigo. "Fraturei o fémur em 2011 no Tour, naquele que era suposto ter sido o meu último ano, mas não quis parar assim. Continuei e lutei no máximo para ganhar nos Jogos Olímpicos no ano seguinte. O Mark tem essa mentalidade e determinação para atingir o objetivo máximo. Estamos prontos a dar-lhe essa oportunidade. Mas é ele quem decide".As declarações de Vinokourov surgem um dia depois do adeus ao britânico, de 38 anos, ao Tour deste ano, devido a uma queda sofrida no decurso da etapa 8