Astana sem internet para disputar o Tour virtual

A Astana é uma das equipas que participam, ou antes, participavam, no Tour virtual, que decorre nos fins de semana de julho, mês em que deveria realizar-se a corrida na estrada. A formação do Cazaquistão informou ontem que se viu obrigada a abandonar a ‘prova’ por causa da internet.

"Durante a terceira etapa enfrentámos muitos problemas com a ligação à internet no nosso hotel na Serra Nevada, onde estamos em estágio a preparar o regresso à competição. Tentámos resolver o problema, mas sem sucesso", explicou o manager da Astana, Dmitriy Fofonov.

Após quatro etapas, a Volta a França virtual é comandada pela equipa da Israel Start-Up Nation, para onde vai Chris Froome em 2021, terminando a ‘prova’ no próximo fim de semana com a etapa do Mont Ventoux e a chegada aos Campos Elísios.