Caleb Ewan abandona Tour durante 13.ª etapa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O sprinter australiano Caleb Ewan (Lotto Dstny) abandonou esta setxa-feira a Volta a França em bicicleta no decurso da 13.ª etapa, informou a organização.

Vencedor de cinco etapas no Tour (em 2019 e 2020), o ciclista de 29 anos desistiu hoje, durante os 137,8 quilómetros entre Châtillon-sur-Chalaronne e o Grand Colombier, após ter tido dificuldade para acabar as etapas mais duras dentro do tempo limite.

A organização da Volta a França recorda, no filme da 13.ª etapa, que este é o primeiro abandono de Ewan, em cinco participações na 'Grande Boucle', sem ser provocado por uma queda.

O australiano da Lotto Dstny tinha sido segundo na quarta etapa e terceiro na jornada anterior, os seus melhores resultados nesta edição da prova francesa, que arrancou em 1 de julho em Bilbau (Espanha) e termina em 23 de julho, em Paris.