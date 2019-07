Caleb Ewan vence 11.ª etapa do Tour ao sprint

O australiano Caleb Ewan (Lotto-Soudal) venceu esta quarta-feira ao sprint a 11.ª etapa da Volta a França em bicicleta, enquanto o francês Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep) manteve a camisola amarela.No final dos 167 quilómetros, entre Albi e Toulouse, Ewan impôs-se por centímetros no sprint final, cruzando a meta à frente do holandês Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) e do italiano Elia Viviani (Deceuninck-QuickStep).Na geral, Alaphilippe tem 1.12 minutos de avanço sobre o britânico Geraint Thomas, vencedor em 2018, e 1.16 sobre o colombiano Egan Bernal, ambos da INEOS.A 12.ª etapa, que se corre na quinta-feira, liga Toulouse a Bagnères-de-Bigorre, num percurso de 209,5 quilómetros, que terá três contagens de montanha, duas de primeira categoria, já na segunda metade da tirada.