Carlos Rodríguez dá à Ineos segunda vitória seguida

Carlos Rodríguez deu este sábado a segunda vitória no Tour deste ano à Ineos, ao vencer isolado em Morzine les Portes du Soleil, com Tadej Pogacar (Emirates) e Jonas Vingegaard (Jumbo) a fecharem o pódio, respetivamente em segundo e terceiro.Tal como se previa, a etapa 14 proporcionou mais um duelo de titãs entre Pogacar e Vingegaard, com o esloveno a atacar na última subida, a 15 quilómetros da meta, conseguindo ganhar à volta de sete segundos ao dinamarquês. Mas este recuperou, pelo que a descida depois até à meta foi feita em conjunto. Mas antes, nessa última contagem de montanha, havia bonificações extra. Vingegaard passou em primeiro, Pogacar em segundo, ganhando o camisola amarela três segundos ao adversário.Já na descida, Carlos Rodríguez alcançou o duo da frente, rumo à vitória na etapa, deixando Pogacar e Vingegaard discutirem os restantes lugares do pódio. Desta vez, o ciclista da Emirates levou a melhor, conseguindo seis segundos de bonificação, contra quatro do ciclista da Jumbo.... Feitas as contas, Vingegaard ganhou um segundo a Pogacar nesta tirada, partindo para a etapa deste domingo com 10 de vantagem para o rival.Carlos Rodríguez sai desta etapa a sorrir a dobrar. Além do triunfo na meta, o espanhol subiu uma posição na geral, estando agora em 3,º, mas já muito longe do duo da frente, a 4.43 minutos.Quanto ao portugueses, Ruben Guerreiro (Movistar) abandonou, enquanto Rui Costa (Intermarché) foi 44.º (a 27.19 minutos), sendo que Nelson Oliveira (Movistar) foi 55.º (a 20.03).