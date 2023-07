Carlos Rodríguez não desiste do pódio: «Isto é o Tour, aqui até o Pogacar pode ter um dia mau»

O espanhol Carlos Rodríguez (INEOS) prometeu esta quarta-feira na 20.ª etapa, no sábado, para tentar recuperar o pódio da Volta a França, após uma jornada em que os gémeos Yates se tornaram verdadeiras ameaças na geral.

"Não dou o pódio como perdido. Isto é o Tour, uma corrida muito dura em que até Tadej Pogacar, um dos mais fortes, pode ter um dia mau, como se viu hoje. Não se sabe quem pode falhar, espero não ser eu", declarou o quarto classificado da geral.

Na 17.ª etapa, Rodríguez foi apenas 15.º, a 4.54 minutos do vencedor, o austríaco Felix Gall (AG2R Citroën), e perdeu tempo para Adam Yates (UAE Emirates), o terceiro classificado, e para Simon Yates (Jayco AlUla), segundo na tirada e novo quinto classificado.

Agora, o jovem de 22 anos está a 1.16 minutos do pódio e tem o menos bem posicionado dos gémeos britânicos apenas 18 segundos atrás de si. "[Adam Yates] Esteve forte. Tentei fazer o melhor possível, tenho de estar contente porque deixei tudo na estrada", reconheceu, antecipando que no sábado vai dar luta aos Yates, na última jornada montanhosa desta edição.

Já Simon Yates, citado pela Jayco AlUla, concentrou-se mais no resultado na jornada de hoje do que na aproximação ao ciclista da INEOS, confessando que queria ganhar a etapa rainha deste Tour. "Não conhecia a subida e não sei se isso mudaria alguma coisa, mas estava bastante ciente da altitude, por isso tentei encontrar o meu ritmo e seguir a partir daí. Penso que fiz uma boa corrida, 'chapeau' para o Felix Gall, foi uma grande exibição da parte dele. Também estou satisfeito com a minha prestação, é uma pena não ter podido vencer", lamentou o quinto da geral.

Entre os 34 ciclistas da numerosa fuga do dia, Simon e Felix Gall não foram os únicos homens do top 10 da geral presentes, já que também Pello Bilbao (Bahrain Victorious), terceiro na etapa, e David Gaudu (Groupama-FDJ), quinto atrás do camisola amarela Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), tentaram a sua sorte.

"Sabia que era difícil ganhar a etapa, havia melhores trepadores do que eu, mas defendi-me sem ser louco en La Loze, fui ao meu ritmo", notou o espanhol, que venceu a 10.ª etapa.

Sexto na geral, a pouco mais de dois minutos do último lugar do pódio, ocupado por Adam Yates, Bilbao descartou-se da luta pelo terceiro lugar final. "Sonhar com o terceiro degrau do pódio é uma loucura. A última etapa de montanha não será tão extrema como esta. Posso tentar ganhar outra e fazer um bom lugar na geral, mas não sei qual", concluiu.

Definitivamente afastado da luta pelo pódio está Jai Hindley (BORA-hansgrohe), agora sétimo, a um minuto exato de Bilbao e a 13.50 de Vingegaard. "Ainda estou a sofrer muito [devido à queda no sábado] e o maior problema neste momento é que não consigo acelerar. No geral, consigo correr a um ritmo melhor do que no primeiro dia [após a queda] e sinto-me ligeiramente melhor, mas ainda não me sinto eu próprio", admitiu o vencedor do Giro'2022.

O australiano, que abdicou de defender o título na 'corsa rosa' para estar no Tour e que até andou de amarelo depois de vencer a quinta etapa, assumiu sentir-se frustrado. "Agora, tenho dois dias para recuperar um pouco e veremos o que posso fazer no sábado", completou.