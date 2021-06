Cavendish vence quarta etapa do Tour'2021

O britânico Mark Cavendish (Deceunick Quick-Step) venceu esta terça-feira a quarta etapa do Tour'2021, uma etapa que Brent Van Moer (Lotto – Soudal) esteve até muito perto da meta na frente da corrida, com o holandês Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) a manter a liderança da geral. O ciclista de 36 anos conquistou a 31.ª vitória em etapas do Tour'2021, ele que é o segundo maior vencedor em etapas do Tour, a três vitórias de igualar o recorde de Eddy Merckx (34).





An aerial view of @MarkCavendish's winning sprint!



Une vue aérienne du sprint final du @MarkCavendish !#TDF2021 pic.twitter.com/ZbDDGryvSL — Tour de France™ (@LeTour) June 29, 2021

Esta que é a primeira vitória do ciclista britânico no Tour (e nas três grandes voltas) desde 2016. Recorde-se que Mark Cavendish não ia ao Tour há três anos e esteve muito perto de abandonar no início desta época porque não tinha equipa. O britânico acabou por 'oferecer-se' à Deceunick Quick-Step, conseguiu arranjar patrocínio e foi repescado para substituir o irlandês Sam Bennett, vencedor da classificação por pontos na última edição da Volta a França, devido a uma lesão no joelho direito.Van der Poel mantém-se de amarelo, com oito segundos de vantagem sobre o francês Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quickstep), e 31 sobre o equatoriano Richard Carapaz (INEOS), terceiro.Na quarta-feira, os favoritos à vitória final enfrentam o primeiro grande teste, no contrarrelógio de 27,2 quilómetros entre Changé e Laval.