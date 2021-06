Chris Froome quer que Brest seja "trampolim" de regresso aos velhos tempos

Chris Froome espera que Brest, ponto de partida da 108.ª Volta a França, seja um "trampolim" para regressar ao seu nível antigo, que permitiu ao ciclista britânico da Israel Start-Up Nation vencer quatro vezes o Tour.

"Foi em Brest que descobri o Tour, quando era neoprofissional", recordou, referindo-se à sua estreia na Grande Boucle em 2008, pela equipa da Barloworld, numa edição que começou precisamente naquela cidade, como vai acontecer no sábado, no arranque da 108.ª edição.

Mais de uma década depois, Froome volta a Brest na qualidade de único tetracampeão da prova francesa (2017, 2016, 2015 e 2013), regressando à corrida que o consagrou como um dos grandes do pelotão após dois anos ausência e de uma série de resultados (muito) modestos.

"Espero que [Brest] seja um trampolim para regressar ao meu antigo nível. Estou feliz por estar de volta", declarou esta quarta-feira o britânico, de 36 anos.

O ciclista, que esteve oito meses parado devido a uma queda grave no Critério do Dauphiné em junho de 2019, falhou o Tour'2019 por estar em convalescença e, no ano passado, não foi selecionado pela INEOS.

"Não duvidava [que podia voltar ao Tour], sabia que podia recuperar, que estava a fazer tudo o que estava ao meu alcance", confessou.

'Froomey' será, contudo, o plano B da Israel Start-Up Nation, que escolheu o canadiano Michael Woods como líder para atacar a geral.

"É ótimo poder devolver aquilo que recebi. Vou concentrar-me em apoiar os outros. Esse trabalho foi feito para mim, estou contente por poder ser eu a fazê-lo agora", sustentou.

Chris Froome venceu a Volta a França em 2017, 2016, 2015 e 2013, sendo o único ciclista a ter quatro triunfos na prova francesa. O britânico está a apenas uma vitória de entrar no lote de recordistas da Grande Boucle e de se juntar aos franceses Jacques Anquetil e Bernard Hinault, ao belga Eddy Merckx e ao espanhol Miguel Indurain, os únicos com cinco triunfos.

Esta é a nona participação do britânico na prova francesa, onde foi segundo em 2012 e terceiro em 2018 e conquistou sete etapas, a última das quais em 2016, mas também a primeira com as cores de Israel Start-Up Nation, equipa que representa este ano após 11 temporadas na estrutura da INEOS (antiga Sky).

A 108.ª Volta a França arranca no sábado, em Brest, e termina em 18 de julho, em Paris.