Colega de Rúben Guerreiro está a fazer o Tour sozinho e quer chegar a Paris primeiro que o pelotão

Lachlan Morton ficou fora da lista de oito elementos escolhidos pela EF Education–Nippo para a Volta a França. Mas o ciclista australiano, companheiro de Rúben Guerreiro na equipa norte-americana, está na mesma a fazer o Tour... sozinho.





O ciclista de 29 anos pedala nas estradas francesas numa ação solidária que visa angariar fundos para a 'World Bicycle Relief', organização sem fins-lucrativos responsável por programas de distribuição de bicicletas em vários países em desenvolvimento. Lachlan Morton carrega consigo todo o equipamento em mochilas e além das etapas diárias faz também as ligações entre os pontos de partida e chegada, tudo isto sem apoio mecânico, apesar de a EF Education–Nippo fazer todo o acompanhamento desta aventura nas redes sociais. De resto, a ideia partiu mesmo da equipa norte-americana."A equipa teve a ideia de fazer isto para o Giro no ano passado, mas acabei por correr o Giro de forma oficial. Então, há poucos meses, a ideia voltou a surgir e o Jonathan Vaughters [diretor-desportivo da EF] perguntou-me se era viável. Para ser honesto, nem levei muito a sério, mas disse-lhe que poderia fazê-lo. À medida que as coisas foram avançando fui percebendo que seria algo incrível e ganhei cada vez mais ânimo", afirmou o corredor, ao portal 'Cyclingnews', confessando que "as manhãs são a parte mais difícil do dia", uma vez que ao contrário dos colegas, que têm o conforto diário de uma cama de hotel, Lachlan Morton vai-se contentando com uma tenda de campismo.O trajeto de Lachlan Morton é diferente do Tour que os companheiros de equipa estão a enfrentar, pois chega a pedalar 12 horas por dia e a fazer mais de 350 quilómetros em cima da bicicleta - entre a etapa em si e as ligações para a partida do dia seguinte. "É muito mais parecido com os Tours originais e quero sentir como é essa experiência com dias verdadeiramente longos em cima da bicicleta, mas também explorar o país. Gosto deste estilo de pedalar, porque dá para apreciar a paisagem", acrescentou, ele que tem o desejo de cumprir o trajeto delineado e chegar a Paris primeiro do que o pelotão (dia 18).