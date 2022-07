David Gaudu: «Evitei que o Pogacar me passasse, o que é um ponto positivo»

O francês David Gaudu mostrou-se este sábado orgulhoso do seu quarto lugar na geral da Volta a França, defendido no contrarrelógio da penúltima etapa da 109.ª edição, que promoveu o russo Aleksandr Vlasov a quinto.

"Foi um belo 'crono'. Esperava que o Geraint Thomas me ultrapassasse, mas consegui evitar que o [Tadej] Pogacar me passasse, o que é um ponto positivo", considerou o primeiro francês na geral.

Apesar de ter sido 'dobrado' pelo inglês da INEOS, o corredor da Groupama-FDJ conseguiu defender-se nos 40,7 quilómetros entre Lacapelle-Marival e Rocamadour, sendo 26.º, a 3.10 minutos do vencedor, o belga Wout van Aert (Jumbo-Visma), um resultado que lhe permitiu manter o quarto posto na geral.

Responsável pela melhor classificação de um ciclista nacional na Grande Boucle desde o terceiro posto de Romain Bardet em 2017, Gaudu, de 25 anos, está orgulhoso do seu resultado, mas desejoso "que este Tour acabe". "Amanhã [domingo], são os Campos Elísios, vai ser a parada, vou desfrutar no empedrado. Vou poder aproveitar um pouco esta noite e festejar com a equipa", resumiu.

Quem também tem motivos para celebrar é Aleksandr Vlasov, que subiu dois lugares na geral para acabar no top 5, depois da prestação do contrarrelógio, em que foi 18.º. "Estou contente com o resultado. Tive covid-19 [antes do Tour], caí [na sexta etapa], sofri muito depois, tinha feridas. Sem essa queda, talvez o desfecho tivesse sido outro para mim", defendeu.

O corredor da BORA-hansgrohe, a correr sob bandeira neutra nesta edição devido à invasão russa da Ucrânia, esteve em crescendo na última semana, tendo subido da 11.ª à quinta posição da geral. Hoje, ultrapassou Nairo Quintana (Arkéa Samsic) e também Louis Meintjes (Intermarché-Wanty-Gobert), que caiu para o oitavo lugar. "É um bom resultado. Agora sei o que esperar no próximo ano", disse Vlasov.

Gaudu e Vlasov foram os primeiros a ficar fora do pódio dos Campos Elísios, onde no domingo estão o vencedor Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), o 'vice' Tadej Pogacar (UAE Emirates) e Geraint Thomas, o terceiro classificado.