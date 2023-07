Demi Vollering conquista Tour feminino

Demi Vollering (SD Worx) conquistou este domingo a Volta a França feminina, ao segurar a liderança no contrarrelógio individual da oitava e última etapa, em Pau, para suceder à sua compatriota Annemiek van Vleuten (Movistar).

Um dia depois de ter assumido a liderança da corrida ao vencer isolada no alto do emblemático Tourmalet, Demi Vollering, de 26 anos, confirmou o triunfo com o segundo lugar nos 22,6 quilómetros do 'crono', com o tempo de 29.25 minutos, gastando mais 10 segundos do que a sua companheira de equipa e campeã da Europa da especialidade, a suíça Marlen Reusser.

A holandesa concluiu as oito etapas da corrida gaulesa com 3.03 minutos de vantagem sobre a belga Lotte Kopecky, também sua companheira na SD Worx, que este domingo conseguiu o terceiro melhor tempo no contrarrelógio, e a polaca Katarzyna Niewiadoma (Canyon/SRAM), que não foi além do nono tempo no 'crono', a 1.23 da mais rápida.

Depois de ter sido segunda no Tour de 2022 e na Vuelta de 2023, em ambos os casos atrás de Van Vleuten, Vollering impediu a sétima vitória consecutiva numa grande Volta à lenda do ciclismo feminino, que ficou afastada do pódio, ao cair este domingo para o quarto posto, a 3.39 minutos, ao ter cedido 1.41 no 'crono', com um modesto 14.º posto.

Após os triunfos nas três grandes voltas em 2022, van Vleuten, campeã do mundo de fundo em título, falhou a reedição desse feito na presente temporada, naquela que poderá ter sido a sua prova por etapas como profissional.